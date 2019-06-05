На дострокових виборах у парламент проходять п'ять партій

Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, близько 86% громадян готові були взяти участь у голосуванні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня -3 червня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Порівняно з опитуванням, проведеним 16-21 травня, рейтинг партії зріс приблизно на 5 в.п.

На початку червня партія "Опозиційна платформа" може отримати 10,5% голосів, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Батьківщина" - 6,9%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Крім того, рейтинг партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 4,3%, "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка - 3,0%, "Радикальної партії Олега Ляшка" - 2,4%. Рейтинг інших партій - менше 2%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 29 травня - 3 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-21 травня партію "Слуга народу" були готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За партію "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5%, "БПП Солідарність" - 8,8%, "Батьківщина" - 7,3%, партію "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 5,1%, партію Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальну партію Олега" Ляшко - 3,3%, "Опозиційний блок" - 3,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.