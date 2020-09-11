Огляд автомобіля посла України не порушує міжнародні норми, - Білорусь

Фото: Ігор Кизим (news.tut.by Ольга Шукайло)

Білоруський Державний прикордонний комітет заперечує, що перевірка автомобіля посла України Ігоря Кизима на білоруському кордоні порушує норми міжнародних конвенцій. Білоруські прикордонники заявляють, що оглянули транспортний засіб в рамках законодавства країни.

Про це повідомляє прес-служба Прикордонкомітету Білорусі.

У відомстві зазначають, що білоруські прикордонники керувалися статтею 27 закону про державний кордон Білорусі.

"Норми Віденських конвенцій 1961 і 1963 років про дипломатичні та консульські зносини, що виключають огляд особистого багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб і членів їх сімей, порушені не були", - наголосили у Прикордонкомітеті.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що українському послу при в'їзді в Білорусь прикордонники влаштували огляд. Українська сторона заявляла, що це порушує дипломатичну практику.

Сьогодні білоруські прикордонники опублікували відео огляду автомобіля Кизими на білоруському кордоні.