Досить ґвалтувати правосуддя. Кислиця закликав не дати Росії головувати у Радбезі ООН

Він нагадав, як 24 лютого 2022 року, у ніч початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це "найсумнішим днем у його перебування на посаді".

"Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, Росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз", - написав Кислиця.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки понад 30 років тому та перетворила його на свій "трон безкарності". Нині їй там не місце.

Як повідомлялося раніше, США проводять консультації з різними країнами світу щодо реформи Радбезу ООН, але не можуть виключити Росію з її складу.

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