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Хватит насиловать правосудие. Кислица призвал не дать России председательствовать в Совбезе ООН

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

По графику ООН, в апреле 2023 года Россия должна на месяц взять на себя председательство в Совбезе. Украина решительно выступает против такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Он напомнил, как 24 февраля 2022 года, в ночь начала полномасштабного вторжения России в Украину, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".

"Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, Россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", - написал Кислица.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности более 30 лет назад и превратила его в свой "трон безнаказанности". Сейчас ей там не место.

Как сообщалось ранее, США проводят консультации с разными странами мира по реформе Совбеза ООН, но не могут исключить Россию из ее состава.

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