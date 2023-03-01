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США підтримують реформу Радбезу ООН, але виключити Росію не можуть

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Середа 01 березня 2023 18:15
США підтримують реформу Радбезу ООН, але виключити Росію не можуть Фото: Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

США проводять консультації з усіма країнами світу щодо реформи Ради Безпеки ООН, але не можуть виключити Росію з її складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Ми запустили у вересні минулого року дискусії про реформу Ради Безпеки та реформу ООН у ширшому плані. Ми підтримуємо реформу Ради Безпеки, щоб вона стала більш інклюзивною та представницькою", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, п'ять постійних членів закріплені у Статуті ООН та США не можуть цього змінити.

"Але ми можемо змінити РБ ООН, додавши нових постійних членів та виборних членів. Останні кілька місяців я говорила з усіма регіонами, країнами світу про просування певної реформи, яка дозволить нам включити до Ради Безпеки нові країни", - додала вона.

Україна вважає, що РФ незаконно займає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як та інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Понад 30 років тому Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки та перетворила його на свій "трон безкарності", проте нині їй там не місце.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати виступили з пропозицією провести реформу Ради Безпеки ООН. Мовиться про використання членами Організації права вето.

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