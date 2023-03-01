США підтримують реформу Радбезу ООН, але виключити Росію не можуть

США проводять консультації з усіма країнами світу щодо реформи Ради Безпеки ООН, але не можуть виключити Росію з її складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Ми запустили у вересні минулого року дискусії про реформу Ради Безпеки та реформу ООН у ширшому плані. Ми підтримуємо реформу Ради Безпеки, щоб вона стала більш інклюзивною та представницькою", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, п'ять постійних членів закріплені у Статуті ООН та США не можуть цього змінити.

"Але ми можемо змінити РБ ООН, додавши нових постійних членів та виборних членів. Останні кілька місяців я говорила з усіма регіонами, країнами світу про просування певної реформи, яка дозволить нам включити до Ради Безпеки нові країни", - додала вона.

Україна вважає, що РФ незаконно займає місце в організації, оскільки її легітимність як наступника СРСР викликає питання. Тому вона має пройти міжнародно-правовий шлях вступу до ООН, як та інші країни. Зокрема, довести свою миролюбність, вимога про яку міститься у п. 1 ст. 4 Статуту ООН.