Хватит насиловать правосудие. Кислица призвал не дать России председательствовать в Совбезе ООН

Он напомнил, как 24 февраля 2022 года, в ночь начала полномасштабного вторжения России в Украину, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".

"Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, Россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", - написал Кислица.

В ночное время invasion @antonioguterres называется "Средний день в его тенью"; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, Russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w