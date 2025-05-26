Ляпас від першої леді: що сталося між Макроном та його дружиною під час візиту до В'єтнаму
Президент Франції Еммануель Макрон нібито отримав ляпас від дружини Бріжит під час виходу з літака після прибуття до В'єтнаму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Що передувало
Сьогодні низкою ЗМІ розлетілись повідомлення про те, що Макрон отримав ляпас від дружини.
На кадрах видно, як двері літака з президентом Франції та першою леді відчиняються і за ними видно самого Макрона, але дружину не видно. Однак в цей момент рука Бріжит ударила його по обличчю. Макрон зробив вигляд, ніби нічого не сталося.
Потім Макрон та Бріжит почали спускатись трапом. І президент Франції навіть постарався, щоб дружина взяла його під руку, але та не відреагувала на його жест і сама стала спускатися сходами
Що кажуть у Макрона
В оточенні французького президента вже відреагували на ситуацію, вказавши на можливу суперечку між подружжям. Як повідомила в коментарі виданню особа з оточення Макрона, ймовірно, між ними сталася "подружня сварка".
Сам же Макрон назвав жест своєї дружини, який зафіксували камери репортерів, жартом.
"Ми сваримося і, скоріше, жартуємо з моєю дружиною", - сказав Макрон, додавши, що інцидент "роздувають до чогось на кшталт геопланетарної катастрофи".
Бріжит і Еммануель Макрон
Пара перебуває у шлюбі з 2007 року. Бріжит Макрон активно підтримувала Еммануеля Макрона під час його передвиборчої кампанії та 15 травня 2017 року стала першою леді Франції. Уперше в цьому статусі вона з’явилася публічно 2 червня 2015 року - на офіційній вечері з королем Іспанії Філіпом та його дружиною.
Нагадаємо, сьогодні Макрон заявив, що вважає, що його американський колега Дональд Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.
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