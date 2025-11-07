UA

Без дощу, але не без сюрпризів: що буде з погодою в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на 7 листопада (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні Україна перебуватиме під впливом антициклону, тож опади не очікуються, але можливі тумани. Температура повітря залишатиметься комфортною, а на півдні підвищиться до +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні  погоду в Україні визначає поле високого атмосферного тиску, тож опадів не очікується. 

Вночі та вранці у північних, східних, Вінницькій областях і в Карпатському регіоні місцями утворюватимуться тумани, які можуть ускладнювати видимість на дорогах. Вітер буде слабкий, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря залишиться комфортною, як для початку листопада. Уночі очікується від 0 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +8…+13 градусів. 

На півдні країни буде тепліше - вночі +4…+9 градусів, удень +11…+16 градусів. У Карпатах прохолодніше: вночі від +1 до -4 градусів, вдень +3…+8 градусів.

Як зазначила Діденко, сьогоднішня пʼятниця в Україні "буде красивою".

"Така типова картинна осінь.Тумани, килими з жовтого листя, антициклон, а, отже, без опадів, навіть із сонцем (якщо тумани не прикриють), тепла погода", - розповіла синоптик.

Погода у Києві

У столиці сьогодні опади малоймовірні. Вночі та вранці очікується туман. Максимальна температура вдень становитиме +10…+11 градусів.

Нагадаємо, вже наступного тижня в Україні прогнозується серйозне похолодання. Так, з 11-12 листопада очікується помітне зниження температури майже в усіх областях.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику листопада в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на останній місяць осені.

Крім того, синоптики попередили, чому погода може бути небезпечною.

