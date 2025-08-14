Без дощів та до +32: де сьогодні буде найспекотніше

Погода в Україні

За прогнозом, в більшості регіонів буде мінлива хмарність без дощів. Вітер переважно північно-західний, у західних областях - південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16 градусів, на Закарпатті та півдні країни - +16…+21 градус. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +23…+28 градусів, місцями на заході та півдні - до +32 градусів.

Погода в регіонах

Західні області - сонячно, без опадів. Вночі +14…+19 градусів, вдень +27…+32 градусів, на Закарпатті до +37 градусів.

Північні області - мінлива хмарність, сухо. Вночі +13…+15 градусів, вдень +25…+27 градусів.

Центральні області - ясно, без опадів. Вночі +14…+15 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Східні області - сонячно та тепло. Вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+28 градусів.

Південні області та Крим - без опадів, переважно сонячно. Вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+31 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +14…+16 градусів, вдень +25…+27 градусів.