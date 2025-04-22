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Дощів стане більше. Синоптики дали прогноз на 22 квітня в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 квітня, в Україні буде тепло, максимально до 26°. Місцями ймовірні дощі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.

Погода в Україні 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні: насувається похолодання

Як раніше розповідала синоптик, 22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Але вже скоро в країну прийде похолодання.

Так, у суботу, 26 квітня, в Україну з заходу наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе з собою дощі та зниження температури повітря - у більшості регіонів, окрім півдня та сходу, стовпчики термометрів опустяться до +12…+18°.

А вже в неділю, 27 квітня, фронти витіснить антициклон. Завдяки цьому майже по всій країні встановиться суха, подекуди навіть сонячна погода - проте буде прохолодно.

Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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