Дощів стане більше. Синоптики дали прогноз на 22 квітня в Україні

Сьогодні, 22 квітня, в Україні буде тепло, максимально до 26°. Місцями ймовірні дощі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни 17-22°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.
Погода в Україні 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Як раніше розповідала синоптик, 22 квітня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Але вже скоро в країну прийде похолодання.
Так, у суботу, 26 квітня, в Україну з заходу наблизиться холодний атмосферний фронт. Він принесе з собою дощі та зниження температури повітря - у більшості регіонів, окрім півдня та сходу, стовпчики термометрів опустяться до +12…+18°.
А вже в неділю, 27 квітня, фронти витіснить антициклон. Завдяки цьому майже по всій країні встановиться суха, подекуди навіть сонячна погода - проте буде прохолодно.
Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.