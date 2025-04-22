RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дождей станет больше. Синоптики дали прогноз на 22 апреля в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 апреля, в Украине будет тепло, максимально до 26°. Местами вероятны дожди.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны 17-22°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.

Погода в Украине 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине: надвигается похолодание

Как ранее рассказывала синоптик, 22 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Но уже скоро в страну придет похолодание.

Так, в субботу, 26 апреля, в Украину с запада приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и снижение температуры воздуха - в большинстве регионов, кроме юга и востока, столбики термометров опустятся до +12...+18°.

А уже в воскресенье, 27 апреля, фронты вытеснит антициклон. Благодаря этому почти по всей стране установится сухая, местами даже солнечная погода - однако будет прохладно.

Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день