Дождей станет больше. Синоптики дали прогноз на 22 апреля в Украине

Погода в Украине: надвигается похолодание

Как ранее рассказывала синоптик, 22 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Но уже скоро в страну придет похолодание.

Так, в субботу, 26 апреля, в Украину с запада приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди и снижение температуры воздуха - в большинстве регионов, кроме юга и востока, столбики термометров опустятся до +12...+18°.

А уже в воскресенье, 27 апреля, фронты вытеснит антициклон. Благодаря этому почти по всей стране установится сухая, местами даже солнечная погода - однако будет прохладно.

Подробнее о погоде в Украине до конца текущей рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.

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