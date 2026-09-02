Дощів і прохолоди не уникнути: де в Україні температура вночі може впасти до +5

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Тим часом в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

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