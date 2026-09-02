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Дощів і прохолоди не уникнути: де в Україні температура вночі може впасти до +5

17:14 02.09.2026 Ср
2 хв
Осінь набирає обертів, хоча в окремих областях завтра буде ще сухо й комфортно
aimg Ірина Костенко
Дощі ймовірні у більшості областей України (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 3 вересня очікується по-справжньому осіння. Короткочасні дощі та грози можуть бути у більшості областей, вночі місцями відчутно похолоднішає.

Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях опадів не прогнозують

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, найближчої ночі опади по Україні - "у полі підвищеного тиску" - не очікуються.

Тим часом вдень четверга, 3 вересня, короткочасні дощі (подекуди - з грозами) у більшості областей будуть зумовлені прогрівом прохолодного вологого повітря.

Водночас синоптики не чекають завтра опадів:

  • у східних областях;
  • у Криму.
Читайте також: Осінь почнеться з дощів: синоптик дав прогноз на перший тиждень вересня

Чого чекати від вітру й температури

Українцям розповіли, що впродовж наступної доби переважатиме помірний вітер із заходу (зі швидкістю 5-10 м/с), який "нестиме додаткову прохолоду".

"Тому матимемо й відповідну температуру: низькувату вночі та комфортну вдень", - пояснили в УкрГМЦ.

Повідомляється також, що:

  • найтепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни;
  • найпрохолодніше - у Карпатах.

В цілому температура повітря найближчої ночі очікується:

  • по Україні +9...+15°С;
  • у південній частині +13...+18°С;
  • у Карпатах +5...+10°С.

При цьому вдень стовпчики термометрів можуть показувати:

  • по Україні +21...+26°С;
  • на Закарпатті, півдні та південному сході - до +30°С;
  • у Карпатах +15...+20°С.

Особливості погоди в Україні 3 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою у Києві та області

Погода впродовж 3 вересня по території міста Києва та Київської області (за даними УкрГМЦ), очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер прогнозують західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +12...+14°С;
  • по області +9...+14°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +23...+25°С;
  • по області +21...+26°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Тим часом в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

Читайте також, чому може "брехати" домашній термометр та як вимірюють точну температуру повітря метеорологи.

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