Дождей и прохлады не избежать: где в Украине температура ночью может упасть до +5

Погода в Украине 3 сентября ожидается по-настоящему осенняя. Кратковременные дожди и грозы могут быть в большинстве областей, ночью местами ощутимо похолодает.
Подробнее о прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшую ночь осадки по Украине - "в поле повышенного давления" - не ожидаются.
Между тем днем четверга, 3 сентября, кратковременные дожди (кое-где с грозами) в большинстве областей будут обусловлены прогревом прохладного влажного воздуха.
В то же время синоптики не ожидают завтра осадков:
Украинцам рассказали, что в течение следующих суток будет преобладать умеренный ветер с запада (со скоростью 5-10 м/с), который "несет дополнительную прохладу".
"Поэтому будем иметь и соответствующую температуру: низковатую ночью и комфортную днем", - объяснили в УкрГМЦ.
Сообщается также, что:
В целом температура воздуха в ближайшую ночь ожидается:
При этом днем столбики термометров могут показывать:
Погода в течение 3 сентября по территории города Киева и Киевской области (по данным УкрГМЦ), ожидается с переменной облачностью:
Ветер прогнозируют западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Тем временем в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.
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