Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощитиме, місцями мокрий сніг: якою буде погода в Україні 16 листопада

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у неділю, 16 листопада, буде хмарно з проясненнями. У низці регіонів очікується дощ, місцями мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі на північному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях невеликий (в Карпатах помірний) дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 9-14°.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла;
у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.

Також синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

