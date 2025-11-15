Дождливо, местами мокрый снег: какой будет погода в Украине 16 ноября

Ночью на северо-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой (в Карпатах умеренный) дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 9-14°.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла;

в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.