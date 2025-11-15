RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дождливо, местами мокрый снег: какой будет погода в Украине 16 ноября

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в воскресенье, 16 ноября, будет облачно с прояснениями. В ряде регионов ожидается дождь, местами мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ночью на северо-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой (в Карпатах умеренный) дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура в северной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 9-14°.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла;
в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

Также синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

