Дождливо, местами мокрый снег: какой будет погода в Украине 16 ноября

В Украине в воскресенье, 16 ноября, будет облачно с прояснениями. В ряде регионов ожидается дождь, местами мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ночью на северо-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях небольшой (в Карпатах умеренный) дождь. На остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура в северной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 9-14°.
В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла;
в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
