Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощитиме майже по всій Україні: які області уникнуть опадів сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у середу, 3 грудня, погода в Україні буде з дощами. Опади очікуються у більшості областей, крім західних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як повідомили в Укргідрометцентрі,  сьогодні синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться, тож погода буде подібною до останніх днів. Атмосферні фронти на територію країни не впливатимуть.

Біля поверхні землі погоду визначатиме поле високого тиску з невеликим підвищенням його значень, водночас на висотах утримуватиметься волога та трохи прохолодніша повітряна маса. 

Слабкий до помірного вітер південно-східного напрямку (5-10 м/с) сприятиме збереженню хмарності, місцями туманів та мряки.

У більшості областей, крім західних, очікується невеликий дощ. Тепла погода утримається.

За даними синоптиків, температура вночі 0-5 градусів тепла, у східних областях та Карпатах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 3-8 градусів тепла.

На півдні країни вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

Вночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних та південних областях місцями туман.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде марно. Місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла; у Києві вночі 2-4 градусів тепла, вдень до +6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Зокрема, метеорологи розповіли, коли зазвичай починається метеорологічна зима, якою є середня температура та норми опадів у грудні, а також прогнозують, що цього року місяць буде теплішим за норму приблизно на 2 градуси та з опадами у межах звичайних показників.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз на перший тиждень зими в Україні.

ГідрометцентрПогода в Україні