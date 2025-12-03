RU

Общество Образование Деньги Изменения

Дожди будут идти почти по всей Украине: какие области избегут осадков сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 3 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в среду, 3 декабря, погода в Украине будет с дождями. Осадки ожидаются в большинстве областей, кроме западных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как сообщили в Укргидрометцентре, сегодня синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится, поэтому погода будет подобной последним дням. Атмосферные фронты на территорию страны не будут влиять.

У поверхности земли погоду будет определять поле высокого давления с небольшим повышением его значений, в то же время на высотах будет удерживаться влажная и немного прохладная воздушная масса.

Слабый до умеренного ветер юго-восточного направления (5-10 м/с) будет способствовать сохранению облачности, местами туманов и мороси.

В большинстве областей, кроме западных, ожидается небольшой дождь. Теплая погода сохранится.

По данным синоптиков, температура ночью 0-5 градусов тепла, в восточных областях и Карпатах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза; днем 3-8 градусов тепла.

На юге страны ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

Ночью и утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет дождливо. Местами небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла; в Киеве ночью 2-4 градусов тепла, днем до +6 градусов.

 

Напомним, ранее синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

В частности, метеорологи рассказали, когда обычно начинается метеорологическая зима, какова средняя температура и нормы осадков в декабре, а также прогнозируют, что в этом году месяц будет теплее нормы примерно на 2 градуса и с осадками в пределах обычных показателей.

Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз на первую неделю зимы в Украине.

