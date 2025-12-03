Дощитиме майже по всій Україні: які області уникнуть опадів сьогодні

Сьогодні у середу, 3 грудня, погода в Україні буде з дощами. Опади очікуються у більшості областей, крім західних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться, тож погода буде подібною до останніх днів. Атмосферні фронти на територію країни не впливатимуть.

Біля поверхні землі погоду визначатиме поле високого тиску з невеликим підвищенням його значень, водночас на висотах утримуватиметься волога та трохи прохолодніша повітряна маса.

Слабкий до помірного вітер південно-східного напрямку (5-10 м/с) сприятиме збереженню хмарності, місцями туманів та мряки.

У більшості областей, крім західних, очікується невеликий дощ. Тепла погода утримається.

За даними синоптиків, температура вночі 0-5 градусів тепла, у східних областях та Карпатах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 3-8 градусів тепла.

На півдні країни вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

Вночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних та південних областях місцями туман.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде марно. Місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла; у Києві вночі 2-4 градусів тепла, вдень до +6 градусів.