Дощитиме майже по всій Україні: які області уникнуть опадів сьогодні
Сьогодні у середу, 3 грудня, погода в Україні буде з дощами. Опади очікуються у більшості областей, крім західних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться, тож погода буде подібною до останніх днів. Атмосферні фронти на територію країни не впливатимуть.
Біля поверхні землі погоду визначатиме поле високого тиску з невеликим підвищенням його значень, водночас на висотах утримуватиметься волога та трохи прохолодніша повітряна маса.
Слабкий до помірного вітер південно-східного напрямку (5-10 м/с) сприятиме збереженню хмарності, місцями туманів та мряки.
У більшості областей, крім західних, очікується невеликий дощ. Тепла погода утримається.
За даними синоптиків, температура вночі 0-5 градусів тепла, у східних областях та Карпатах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 3-8 градусів тепла.
На півдні країни вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.
Вночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних та південних областях місцями туман.
Погода у Києві
У столиці сьогодні буде марно. Місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла; у Києві вночі 2-4 градусів тепла, вдень до +6 градусів.
