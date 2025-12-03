ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощитиме майже по всій Україні: які області уникнуть опадів сьогодні

Середа 03 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Дощитиме майже по всій Україні: які області уникнуть опадів сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 3 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у середу, 3 грудня, погода в Україні буде з дощами. Опади очікуються у більшості областей, крім західних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться, тож погода буде подібною до останніх днів. Атмосферні фронти на територію країни не впливатимуть.

Біля поверхні землі погоду визначатиме поле високого тиску з невеликим підвищенням його значень, водночас на висотах утримуватиметься волога та трохи прохолодніша повітряна маса.

Слабкий до помірного вітер південно-східного напрямку (5-10 м/с) сприятиме збереженню хмарності, місцями туманів та мряки.

У більшості областей, крім західних, очікується невеликий дощ. Тепла погода утримається.

За даними синоптиків, температура вночі 0-5 градусів тепла, у східних областях та Карпатах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу; вдень 3-8 градусів тепла.

На півдні країни вночі 4-9 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

Вночі та вранці на Закарпатті, у Карпатах, центральних та південних областях місцями туман.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде марно. Місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла; у Києві вночі 2-4 градусів тепла, вдень до +6 градусів.

Дощитиме майже по всій Україні: які області уникнуть опадів сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили коротку кліматичну характеристику першого зимового місяця та поділились загальним попереднім прогнозом на грудень.

Зокрема, метеорологи розповіли, коли зазвичай починається метеорологічна зима, якою є середня температура та норми опадів у грудні, а також прогнозують, що цього року місяць буде теплішим за норму приблизно на 2 градуси та з опадами у межах звичайних показників.

Також РБК-Україна підготувало детальний прогноз на перший тиждень зими в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Зустрічі Трампа і Путіна не буде? Що вирішили на переговорах у Кремлі
Зустрічі Трампа і Путіна не буде? Що вирішили на переговорах у Кремлі
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить