Дожди будут идти почти по всей Украине: какие области избегут осадков сегодня
Сегодня в среду, 3 декабря, погода в Украине будет с дождями. Осадки ожидаются в большинстве областей, кроме западных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщили в Укргидрометцентре, сегодня синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится, поэтому погода будет подобной последним дням. Атмосферные фронты на территорию страны не будут влиять.
У поверхности земли погоду будет определять поле высокого давления с небольшим повышением его значений, в то же время на высотах будет удерживаться влажная и немного прохладная воздушная масса.
Слабый до умеренного ветер юго-восточного направления (5-10 м/с) будет способствовать сохранению облачности, местами туманов и мороси.
В большинстве областей, кроме западных, ожидается небольшой дождь. Теплая погода сохранится.
По данным синоптиков, температура ночью 0-5 градусов тепла, в восточных областях и Карпатах от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза; днем 3-8 градусов тепла.
На юге страны ночью 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.
Ночью и утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман.
Погода в Киеве
В столице сегодня будет дождливо. Местами небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла; в Киеве ночью 2-4 градусов тепла, днем до +6 градусов.
Напомним, ранее синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.
В частности, метеорологи рассказали, когда обычно начинается метеорологическая зима, какова средняя температура и нормы осадков в декабре, а также прогнозируют, что в этом году месяц будет теплее нормы примерно на 2 градуса и с осадками в пределах обычных показателей.
Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз на первую неделю зимы в Украине.