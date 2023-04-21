Дощитиме, але до +17: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях невеликі, місцями помірні дощі. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі 2-7°, у південних регіонах до 10°; вдень 12-17°, у східних областях 8-13°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла. Вітер північний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура вночі 2-7°, вдень 12-17°. У Києві вночі 5-7°, вдень 14-16°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, у Києві паводок йде на спад, але на Лівому березі парки та приватні будинки залишаються підтопленими.

Тим часом у Карпатах існує загроза сходження лавин.

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