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У Карпатах сніг та мороз, є загроза сходження лавин

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Карпати, П'ятниця 21 квітня 2023 12:26
У Карпатах сніг та мороз, є загроза сходження лавин Фото: у Карпатах загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах сьогодні, 21 квітня, погіршилася. Синоптики попереджають про небезпеку сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що у горах Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області 21 та 22 квітня зберігається загроза сходження лавин. Тому у регіоні оголосили третій рівень небезпеки.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост зазначає, що зранку на горі Піп Іван було хмарно та туманно. Видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-західний 15 м/с.

Стовпчики термометрів на високогір'ї зранку показували -4 градуси.

У Карпатах сніг та мороз, є загроза сходження лавин

Фото: у Картах сьогодні сніг та мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, частину України сьогодні накриє дощ з грозами, а в горах можливий сніг.

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