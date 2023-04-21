У Карпатах сніг та мороз, є загроза сходження лавин

Погода у Карпатах сьогодні, 21 квітня, погіршилася. Синоптики попереджають про небезпеку сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що у горах Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області 21 та 22 квітня зберігається загроза сходження лавин. Тому у регіоні оголосили третій рівень небезпеки.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться у повідомленні.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост зазначає, що зранку на горі Піп Іван було хмарно та туманно. Видимість обмежена до 30 метрів. Вітер північно-західний 15 м/с.

Стовпчики термометрів на високогір'ї зранку показували -4 градуси.

Фото: у Картах сьогодні сніг та мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)