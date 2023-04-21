RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дождь, но до +17: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В субботу, 22 апреля, в Украине прогнозируют умеренные дожди. Тем не менее, температура днем поднимется до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумских областях небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 2-7°, в южных регионах до 10°; днем 12-17°, в восточных областях 8-13°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, без осадков.

Температура ночью 2-7°, днем 12-17°. В Киеве ночью 5-7°, днем 14-16°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, в Киеве паводок идет на убыль, но на Левом берегу парки и частные дома остаются подтопленными.

Тем временем в Карпатах существует угроза схода лавин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве