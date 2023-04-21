Дождь, но до +17: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине облачно с прояснениями. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумских областях небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 2-7°, в южных регионах до 10°; днем 12-17°, в восточных областях 8-13°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла. Ветер северный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, без осадков.

Температура ночью 2-7°, днем 12-17°. В Киеве ночью 5-7°, днем 14-16°. Ветер северный, 5-10 м/с.

Напомним, в Киеве паводок идет на убыль, но на Левом берегу парки и частные дома остаются подтопленными.

Тем временем в Карпатах существует угроза схода лавин.

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