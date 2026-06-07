Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступного тижня в Україні знову дощитиме, хоч кількість опадів понешає. Водночас сонце теж радуватиме українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Понеділок, 8 червня, в Україні буде дощовим. Місцями можливі грози та шквальний вітер.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 9 червня, в Україні місцями очікуються невеликі дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 10 червня, дощі пройдуть у більшості областей, але буде сонячно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 11 червня, дощитиме у західних і частині центральних та південних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 12 червня, погода практично не зміниться. Невеликий дощ пройде майже по всій країні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.
Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.