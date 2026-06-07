Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.