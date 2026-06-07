Дожди не собираются покидать Украину: прогноз погоды на неделю (карты)

Понедельник, 8 июня, в Украине будет дождливым. Местами возможны грозы и шквальный ветер.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +16 до +26 градусов;

в восточных областях - от +17 до +27 градусов;

в центральных областях - от +13 до +24 градусов;

в южных областях - от +16 до +24 градусов;

в западных областях - от +14 до +26 градусов.

Во вторник, 9 июня, в Украине местами ожидаются небольшие дожди.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +16 до +24 градусов;

в восточных областях - от +16 до +28 градусов;

в центральных областях - от +13 до +26 градусов;

в южных областях - от +16 до +27 градусов;

в западных областях - от +13 до +28 градусов.

В среду, 10 июня, дожди пройдут в большинстве областей, но будет солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +14 до +27 градусов;

в восточных областях - от +16 до +28 градусов;

в центральных областях - от +14 до +27 градусов;

в южных областях - от +15 до +29 градусов;

в западных областях - от +16 до +28 градусов.

В четверг, 11 июня, дождь будет идти в западных и части центральных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +16 до +28 градусов;

в восточных областях - от +18 до +28 градусов;

в центральных областях - от +17 до +29 градусов;

в южных областях - от +18 до +29 градусов;

в западных областях - от +16 до +24 градусов.

В пятницу, 12 июня, погода практически не изменится. Небольшой дождь пройдет почти по всей стране.

Столбики термометров днем покажут: