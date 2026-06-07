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Дожди не собираются покидать Украину: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 07.06.2026 Вс
2 мин
Какой день будет самым теплым и с минимальным количеством осадков?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

На следующей неделе в Украине снова будет дождливо, хотя количество осадков уменьшится. В то же время солнце тоже будет радовать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 8 июня, в Украине будет дождливым. Местами возможны грозы и шквальный ветер.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +16 до +26 градусов;
  • в восточных областях - от +17 до +27 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +24 градусов;
  • в южных областях - от +16 до +24 градусов;
  • в западных областях - от +14 до +26 градусов.

Во вторник, 9 июня, в Украине местами ожидаются небольшие дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +16 до +24 градусов;
  • в восточных областях - от +16 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +26 градусов;
  • в южных областях - от +16 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +13 до +28 градусов.

В среду, 10 июня, дожди пройдут в большинстве областей, но будет солнечно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +27 градусов;
  • в восточных областях - от +16 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +14 до +27 градусов;
  • в южных областях - от +15 до +29 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +28 градусов.

В четверг, 11 июня, дождь будет идти в западных и части центральных и южных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +16 до +28 градусов;
  • в восточных областях - от +18 до +28 градусов;
  • в центральных областях - от +17 до +29 градусов;
  • в южных областях - от +18 до +29 градусов;
  • в западных областях - от +16 до +24 градусов.

В пятницу, 12 июня, погода практически не изменится. Небольшой дождь пройдет почти по всей стране.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +18 до +24 градусов;
  • в восточных областях - от +19 до +30 градусов;
  • в центральных областях - от +15 до +24 градусов;
  • в южных областях - от +18 до +27 градусов;
  • в западных областях - от +10 до +21 градусов.

Напомним, ранее синоптики объясняли, почему лето 2026 года официально пришло в Украину не по графику.

Также специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.

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