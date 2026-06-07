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Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

18:30 07.06.2026 Нд
2 хв
Який день буде найтеплішим і з мінімальною кількістю опадів?
aimg Тетяна Степанова
Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти) Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)
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Наступного тижня в Україні знову дощитиме, хоч кількість опадів понешає. Водночас сонце теж радуватиме українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 8 червня, в Україні буде дощовим. Місцями можливі грози та шквальний вітер.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +16 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +17 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +24 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +24 градусів;
  • у західних областях - від +14 до +26 градусів.

Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

У вівторок, 9 червня, в Україні місцями очікуються невеликі дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +16 до +24 градусів;
  • у східних областях - від +16 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +13 до +26 градусів;
  • у південних областях - від +16 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +13 до +28 градусів.

Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

У середу, 10 червня, дощі пройдуть у більшості областей, але буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +14 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +16 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +14 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +15 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +28 градусів.

Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

У четвер, 11 червня, дощитиме у західних і частині центральних та південних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +16 до +28 градусів;
  • у східних областях - від +18 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +17 до +29 градусів;
  • у південних областях - від +18 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +16 до +24 градусів.

Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

У п'ятницю, 12 червня, погода практично не зміниться. Невеликий дощ пройде майже по всій країні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +18 до +24 градусів;
  • у східних областях - від +19 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +15 до +24 градусів;
  • у південних областях - від +18 до +27 градусів;
  • у західних областях - від +10 до +21 градусів.

Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.

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