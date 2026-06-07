Дощі не збираються покидати Україну: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступного тижня в Україні знову дощитиме, хоч кількість опадів понешає. Водночас сонце теж радуватиме українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У п'ятницю, 12 червня , погода практично не зміниться. Невеликий дощ пройде майже по всій країні.

У четвер, 11 червня , дощитиме у західних і частині центральних та південних областях.

У середу, 10 червня , дощі пройдуть у більшості областей, але буде сонячно.

Понеділок, 8 червня , в Україні буде дощовим. Місцями можливі грози та шквальний вітер.

Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, чому літо 2026 року офіційно прийшло в Україну не за графіком.

Також спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості червня в Україні та пояснили, до якої погоди варто готуватись цього року.