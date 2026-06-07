Дожди не собираются покидать Украину: прогноз погоды на неделю (карты)
На следующей неделе в Украине снова будет дождливо, хотя количество осадков уменьшится. В то же время солнце тоже будет радовать украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Понедельник, 8 июня, в Украине будет дождливым. Местами возможны грозы и шквальный ветер.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +16 до +26 градусов;
- в восточных областях - от +17 до +27 градусов;
- в центральных областях - от +13 до +24 градусов;
- в южных областях - от +16 до +24 градусов;
- в западных областях - от +14 до +26 градусов.
Во вторник, 9 июня, в Украине местами ожидаются небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +16 до +24 градусов;
- в восточных областях - от +16 до +28 градусов;
- в центральных областях - от +13 до +26 градусов;
- в южных областях - от +16 до +27 градусов;
- в западных областях - от +13 до +28 градусов.
В среду, 10 июня, дожди пройдут в большинстве областей, но будет солнечно.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +14 до +27 градусов;
- в восточных областях - от +16 до +28 градусов;
- в центральных областях - от +14 до +27 градусов;
- в южных областях - от +15 до +29 градусов;
- в западных областях - от +16 до +28 градусов.
В четверг, 11 июня, дождь будет идти в западных и части центральных и южных областях.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +16 до +28 градусов;
- в восточных областях - от +18 до +28 градусов;
- в центральных областях - от +17 до +29 градусов;
- в южных областях - от +18 до +29 градусов;
- в западных областях - от +16 до +24 градусов.
В пятницу, 12 июня, погода практически не изменится. Небольшой дождь пройдет почти по всей стране.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +18 до +24 градусов;
- в восточных областях - от +19 до +30 градусов;
- в центральных областях - от +15 до +24 градусов;
- в южных областях - от +18 до +27 градусов;
- в западных областях - от +10 до +21 градусов.
Напомним, ранее синоптики объясняли, почему лето 2026 года официально пришло в Украину не по графику.
Также специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июня в Украине и объяснили, к какой погоде стоит готовиться в этом году.