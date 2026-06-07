Дожди не собираются покидать Украину: прогноз погоды на неделю (карты)

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

На следующей неделе в Украине снова будет дождливо, хотя количество осадков уменьшится. В то же время солнце тоже будет радовать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 8 июня, в Украине будет дождливым. Местами возможны грозы и шквальный ветер. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +16 до +26 градусов;

в восточных областях - от +17 до +27 градусов;

в центральных областях - от +13 до +24 градусов;

в южных областях - от +16 до +24 градусов;

в западных областях - от +14 до +26 градусов. Во вторник, 9 июня, в Украине местами ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +16 до +24 градусов;

в восточных областях - от +16 до +28 градусов;

в центральных областях - от +13 до +26 градусов;

в южных областях - от +16 до +27 градусов;

в западных областях - от +13 до +28 градусов. В среду, 10 июня, дожди пройдут в большинстве областей, но будет солнечно. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +14 до +27 градусов;

в восточных областях - от +16 до +28 градусов;

в центральных областях - от +14 до +27 градусов;

в южных областях - от +15 до +29 градусов;

в западных областях - от +16 до +28 градусов. В четверг, 11 июня, дождь будет идти в западных и части центральных и южных областях. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +16 до +28 градусов;

в восточных областях - от +18 до +28 градусов;

в центральных областях - от +17 до +29 градусов;

в южных областях - от +18 до +29 градусов;

в западных областях - от +16 до +24 градусов. В пятницу, 12 июня, погода практически не изменится. Небольшой дождь пройдет почти по всей стране. Столбики термометров днем покажут: в северных областях - от +18 до +24 градусов;

в восточных областях - от +19 до +30 градусов;

в центральных областях - от +15 до +24 градусов;

в южных областях - от +18 до +27 градусов;

в западных областях - от +10 до +21 градусов.