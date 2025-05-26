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Дощі, вітер і жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили, де завтра чекати негоду

Понеділок 26 травня 2025 16:05
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Дощі, вітер і жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили, де завтра чекати негоду Фото: синоптики попередили, де завтра чекати негоду (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В кількох областях України очікується негода. Синоптики попереджають про дощі, сильний вітер і жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра, 27 травня у низці регіонів України очікуються небезпечні метеоявища.

Погода в Україні

За даними синоптиків, значні дощі пройдуть у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

У східній частині України прогнозують пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Дощі поширяться на майже всю територію України. Сухо буде лише на сході, а на півночі та заході можливі грози.

Дощі, вітер і жовтий рівень небезпеки: синоптики попередили, де завтра чекати негоду

Стихія може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на безпеку руху транспорту.

Фахівці закликають громадян бути обережними, не залишати авто під деревами та слідкувати за оперативними повідомленнями про погіршення погодних умов.

Погода на тиджень

Нагадаємо, що погода в Україні наступного тижня, з 26 по 30 травня, буде дощовою, можливі навіть грози. Проте температура повітря буде комфортною, спеки не очікується.

У ніч на середу, 28 травня, за прогнозами синоптиків, майже по всій України очікуються дощі. Вдень опади прогнозують на сході, півночі та заході країни. Напрямок вітру - північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

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