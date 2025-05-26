Дожди, ветер и желтый уровень опасности: синоптики предупредили, где завтра ждать непогоду

В нескольких областях Украины ожидается непогода. Синоптики предупреждают о дождях, сильном ветре и желтом уровне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Завтра, 27 мая в ряде регионов Украины ожидаются опасные метеоявления.

Погода в Украине

По данным синоптиков, значительные дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В восточной части Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.

Стихия может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на безопасность движения транспорта.

Специалисты призывают граждан быть осторожными, не оставлять авто под деревьями и следить за оперативными сообщениями об ухудшении погодных условий.