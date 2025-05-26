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Дожди, ветер и желтый уровень опасности: синоптики предупредили, где завтра ждать непогоду

Понедельник 26 мая 2025 16:05
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Дожди, ветер и желтый уровень опасности: синоптики предупредили, где завтра ждать непогоду Фото: синоптики предупредили, где завтра ждать непогоду (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В нескольких областях Украины ожидается непогода. Синоптики предупреждают о дождях, сильном ветре и желтом уровне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра, 27 мая в ряде регионов Украины ожидаются опасные метеоявления.

Погода в Украине

По данным синоптиков, значительные дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В восточной части Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Дожди распространятся на почти всю территорию Украины. Сухо будет только на востоке, а на севере и западе возможны грозы.

Дожди, ветер и желтый уровень опасности: синоптики предупредили, где завтра ждать непогоду

Стихия может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на безопасность движения транспорта.

Специалисты призывают граждан быть осторожными, не оставлять авто под деревьями и следить за оперативными сообщениями об ухудшении погодных условий.

Погода на тиджень

Напомним, что погода в Украине на следующей неделе, с 26 по 30 мая, будет дождливой, возможны даже грозы. Однако температура воздуха будет комфортной, жары не ожидается.

В ночь на среду, 28 мая, по прогнозам синоптиков, почти по всей Украине ожидаются дожди. Днем осадки прогнозируют на востоке, севере и западе страны. Направление ветра - северо-западное со скоростью 7-12 м/с.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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