Дощі відступають. Синоптик сказала, чи накриє Україну спека 16 липня

Погода в Україні 16 липня буде по-літньому теплою, а істотні дощі - малоймовірні. Хоча в деяких областях стовпчики термометрів зупиняться на дещо стриманіших позначках, ніж в інших.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт нагадала, що зараз ми "стоїмо на вершині літа в сарахванчиках і нюхаємо квіточки".
"З цим фактом, як із відомою склянкою води - наполовину пуста чи наполовину повна. Одні вже бурчать, що половини літа нема, а інші радіють, що ще половина літа попереду", - зауважила Діденко.
За її словами, впродовж наступної доби - 16 липня - істотні опади в Україні малоймовірні.
Температура повітря впродовж дня очікується:
За даними Діденко, у Києві погода в четвер очікується дуже тепла:
Виходячи із графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці буде навіть теплішою за попередню - близько +21°С.
"Гріємося. Літо відзначає повноліття, ми стараємося переносити усі легкі платтячка, легковажні штани, бретельки і всілякі льони, батисти і шовки. Бажано яскраві", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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