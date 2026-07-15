Дожди отступают. Синоптик сказала, накроет ли Украину жара 16 июля

Погода в Украине 16 июля будет по-летнему теплой, а существенные дожди - маловероятны. Хотя в некоторых областях столбики термометров остановятся на несколько более сдержанных отметках, чем в других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Главное:
Эксперт напомнила, что сейчас мы "стоим на вершине лета в сарафанчиках и нюхаем цветочки".
"С этим фактом, как с известным стаканом воды - наполовину пуст или наполовину полон. Одни уже ворчат, что половины лета нет, а другие радуются, что еще половина лета впереди", - отметила Диденко.
По ее словам, в течение следующих суток - 16 июля - существенные осадки в Украине маловероятны.
Температура воздуха в течение дня ожидается:
По данным Диденко, в Киеве погода в четверг ожидается очень теплой:
Исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет даже теплее предыдущей - около +21°С.
"Греемся. Лето отмечает совершеннолетие, мы стараемся переносить все легкие платьица, легкомысленные брюки, бретельки и всяческие льны, батисты и шелка. Желательно яркие", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
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