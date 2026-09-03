Дощі відступають: як зміниться погода в Україні завтра і де прогріє до +30
Погода в Україні 4 вересня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. Дощів буде відчутно менше, а тепла вдень - трішки більше.
Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де завтра ймовірні дощі та туман
Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 4 вересня поле дещо підвищеного тиску зумовлюватиме погоду без опадів - у більшості областей України.
При цьому вдень п'ятниці атмосферний фронт із заходу спричинить невеликий дощ (місцями) у північно-західній частині країни (включно з Київською областю).
В цілому по Україні погода завтра очікується з мінливою хмарністю.
Вночі та вранці місцями може бути туман:
- у північних областях;
- у більшості західних і центральних областей.
Що буде з вітром і температурою повітря
Вітер впродовж 4 вересня переважатиме південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Хоча у Карпатах вдень ймовірні відчутні пориви вітру (до 15-20 м/с).
"На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса. Лише на півдні та південному сході країни - відчутно тепліша. Тому чекаємо й відповідну температуру", - розповіли у Укргідрометцентрі.
Так, вночі стовпчики термометрів можуть показувати:
- в середньому по Україні +8...+14°С;
- на півдні та південному сході +14...+19°С.
Температуру повітря вдень прогнозують таку:
- в середньому по Україні +22...+27°С;
- у західних областях +18...+23°С;
- на південному сході - до +30°С.
Особливості погоди в Україні 4 вересня (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода завтра (за даними УкрГМЦ), також очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці по області прогнозують також туман.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві +12...+14°С;
- по області +9...+14°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько +25°С;
- по області +22...+27°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України катастрофічно міліють - де вода в серпні "впала" до посухи й місячних мінімумів.
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