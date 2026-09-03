Дощі відступають: як зміниться погода в Україні завтра і де прогріє до +30

Погода в Україні 4 вересня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. Дощів буде відчутно менше, а тепла вдень - трішки більше.

Докладніше про прогноз погоди на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Вночі та вранці по області прогнозують також туман .

По території міста Києва та Київської області погода завтра (за даними УкрГМЦ), також очікується з мінливою хмарністю:

Так, вночі стовпчики термометрів можуть показувати:

"На висотах над більшою частиною території України все ще знаходитиметься прохолодна повітряна маса . Лише на півдні та південному сході країни - відчутно тепліша. Тому чекаємо й відповідну температуру", - розповіли у Укргідрометцентрі.

Хоча у Карпатах вдень ймовірні відчутні пориви вітру (до 15-20 м/с).

Вночі та вранці місцями може бути туман :

В цілому по Україні погода завтра очікується з мінливою хмарністю.

При цьому вдень п'ятниці атмосферний фронт із заходу спричинить невеликий дощ (місцями) у північно-західній частині країни (включно з Київською областю).

Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 4 вересня поле дещо підвищеного тиску зумовлюватиме погоду без опадів - у більшості областей України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що річки України катастрофічно міліють - де вода в серпні "впала" до посухи й місячних мінімумів.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні у вересні.

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