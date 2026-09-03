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Дожди отступают: как изменится погода в Украине завтра и где прогреет до +30

15:50 03.09.2026 Чт
2 мин
В некоторые области возвращаются осенние туманы
aimg Ирина Костенко
Дожди отступают: как изменится погода в Украине завтра и где прогреет до +30 Дожди завтра возможны лишь в отдельных регионах (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 4 сентября ожидается неоднородная - как по осадкам, так и по температуре. Дождей будет ощутимо меньше, а тепла днем - чуточку больше.

Подробнее о прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где завтра возможны дожди и туман

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 4 сентября поле несколько повышенного давления будет обуславливать погоду без осадков - в большинстве областей Украины.

При этом днем пятницы атмосферный фронт с запада повлечет за собой небольшой дождь (местами) в северо-западной части страны (включая Киевскую область).

В целом по Украине погода завтра ожидается с переменной облачностью.

Ночью и утром местами может быть туман:

  • в северных областях;
  • в большинстве западных и центральных областей.
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Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 4 сентября будет преобладать юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Хотя в Карпатах днем вероятны ощутимые порывы ветра (до 15-20 м/с).

"На высотах над большей частью территории Украины все еще будет находиться прохладная воздушная масса. Только на юге и юго-востоке страны - ощутимо теплее. Поэтому ждем и соответствующую температуру", - рассказали в Укргидрометцентре.

Так, ночью столбики термометров могут показывать:

  • в среднем по Украине +8...+14°С;
  • на юге и юго-востоке +14...+19°С.

Температуру воздуха днем прогнозируют:

  • в среднем по Украине +22...+27°С;
  • в западных областях +18...+23°С;
  • на юго-востоке - до +30°С.

Дожди отступают: как изменится погода в Украине завтра и где прогреет до +30Особенности погоды в Украине 4 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра (по данным УкрГМЦ), также ожидается с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой дождь.

Ночью и утром по области прогнозируют также туман.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве +12...+14°С;
  • по области +9...+14°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около +25°С;
  • по области +22...+27°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что реки Украины катастрофически мелеют - где вода в августе "упала" до засухи и месячных минимумов.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в Украине в сентябре.

Читайте также, почему домашние термометры могут "врать" и как измеряют точную температуру воздуха метеорологи.

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