Дожди отступают: как изменится погода в Украине завтра и где прогреет до +30

Погода в Украине 4 сентября ожидается неоднородная - как по осадкам, так и по температуре. Дождей будет ощутимо меньше, а тепла днем - чуточку больше.

Подробнее о прогнозе погоды на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где завтра возможны дожди и туман

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение 4 сентября поле несколько повышенного давления будет обуславливать погоду без осадков - в большинстве областей Украины.

При этом днем пятницы атмосферный фронт с запада повлечет за собой небольшой дождь (местами) в северо-западной части страны (включая Киевскую область).

В целом по Украине погода завтра ожидается с переменной облачностью.

Ночью и утром местами может быть туман:

в северных областях;

в большинстве западных и центральных областей.

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Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 4 сентября будет преобладать юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Хотя в Карпатах днем вероятны ощутимые порывы ветра (до 15-20 м/с).

"На высотах над большей частью территории Украины все еще будет находиться прохладная воздушная масса. Только на юге и юго-востоке страны - ощутимо теплее. Поэтому ждем и соответствующую температуру", - рассказали в Укргидрометцентре.

Так, ночью столбики термометров могут показывать:

в среднем по Украине +8...+14°С;

на юге и юго-востоке +14...+19°С.

Температуру воздуха днем прогнозируют:

в среднем по Украине +22...+27°С;

в западных областях +18...+23°С;

на юго-востоке - до +30°С.

Особенности погоды в Украине 4 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра (по данным УкрГМЦ), также ожидается с переменной облачностью:

ночью - без осадков;

днем - местами небольшой дождь.

Ночью и утром по области прогнозируют также туман.

Ветер - юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве +12...+14°С;

по области +9...+14°С.

Температура воздуха днем: