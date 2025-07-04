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Дощі та спека до +37: синоптик уточнила, якою буде погода

П'ятниця 04 липня 2025 11:57
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Дощі та спека до +37: синоптик уточнила, якою буде погода Фото: 4 липня дощовий фронт накриє Київ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Увечері, 4 липня, Київ накриє дощовий фронт, що допоможе очистити повітря від диму після обстрілів. А вже 5 липня суха та спекотна погода прогнозується по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За словами Діденко, атмосферний фронт рухатиметься з північного заходу на південний схід України. Він принесе дощі та допоможе очистити повітря від диму, спричиненого пожежами після російських обстрілів. Вже 5 липня фронт залишить територію країни, й прогнозується здебільшого суха погода.

Погода в Україні

На півдні та південному сході температура підніметься до +30+34 градусів, у решті регіонів очікується комфортніший температурний режим +24+28 градусів.

Як зазначила синоптик, 7-8 липня в Україні встановиться сильна спека, а з 9 серпня вона почне поступово спадати на заході, півночі та в багатьох центральних областях.

Водночас на півдні, сході та в Дніпропетровській області ще утримається спека до +33+37 градусів.

Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Окрім цього РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

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