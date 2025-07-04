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Дожди и жара до +37: синоптик уточнила, какой будет погода

Пятница 04 июля 2025 11:57
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Дожди и жара до +37: синоптик уточнила, какой будет погода Фото: 4 июля дождевой фронт накроет Киев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вечером, 4 июля, Киев накроет дождевой фронт, который поможет очистить воздух от дыма после обстрелов. А уже 5 июля сухая и жаркая погода прогнозируется по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По словам Диденко, атмосферный фронт будет двигаться с северо-запада на юго-восток Украины. Он принесет дожди и поможет очистить воздух от дыма, вызванного пожарами после российских обстрелов. Уже 5 июля фронт покинет территорию страны, и прогнозируется в основном сухая погода.

Погода в Украине

На юге и юго-востоке температура поднимется до +30+34 градусов, в остальных регионах ожидается более комфортный температурный режим +24+28 градусов.

Как отметила синоптик, 7-8 июля в Украине установится сильная жара, а с 9 августа она начнет постепенно спадать на западе, севере и во многих центральных областях.

В то же время на юге, востоке и в Днепропетровской области еще сохранится жара до +33+37 градусов.

Напомним, ранее климатолог в интервью рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.

Кроме этого РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.

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