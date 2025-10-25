UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дощі та сильний вітер: де чекати погіршення погоди сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз на 25 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні очікується погіршення погоди. В більшості північних, центральних та південних областей пройдуть значні дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, сьогодні дощитиме в більшості областей. Уночі опади пройдуть по всій території, а вдень збережуться переважно на півночі та сході. На решті території без істотних опадів. 

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с. 

Температура вночі становитиме 6-11 градусів, на заході 2-7 градусів тепла, вдень 8-13 градусів, на півдні до 17 градусів. 

У Карпатах вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі близько 0 градусів, вдень 2-7 градусів тепла.

Погода у Києві

У столиці сьогодні пройдуть дощі, вітер сильний західний, температура вдень +8+9 градусів, у неділю потепліє до +12+13 градусів, опади припиняться лише ввечері.

Погода в Україні