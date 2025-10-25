RU

Образование Деньги Изменения

Дожди и сильный ветер: где ждать ухудшения погоды сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на 25 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 25 октября, в Украине ожидается ухудшение погоды. В большинстве северных, центральных и южных областей пройдут значительные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, сегодня будет дождливо в большинстве областей. Ночью осадки пройдут по всей территории, а днем сохранятся преимущественно на севере и востоке. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 6-11 градусов, на западе 2-7 градусов тепла, днем 8-13 градусов, на юге до 17 градусов.

В Карпатах ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью около 0 градусов, днем 2-7 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня пройдут дожди, ветер сильный западный, температура днем +8+9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12+13 градусов, осадки прекратятся только вечером.

 

Погода в Украине