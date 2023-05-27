Дощі та шквали, але є і приємна новина. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні вдень, 27 травня, без дощів не обійдеться, місцями може дійти до шквалів. При цьому температура повітря буде триматись на рівні +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Що стосується температури повітря, то вдень на більшості території буде 21-26°. У західних областях холодніше - 17-22°, а в Карпатах і зовсім - 10-15°.

Так, за прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються помірні короткочасні грозові дощі, в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Як повідомлялося, середня місячна температура в Україні у червні 2023 року прогнозується в межах від 18 до 23 градусів тепла, у горах 15-19 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Як зазначають синоптики, напротивагу доволі прохолодній весні, червень має наздогнати втрачене. Про те, які прогнози дають синоптики на літо 2023 в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.