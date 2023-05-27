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Дожди и шквалы, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Суббота 27 мая 2023 07:00
Дожди и шквалы, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня днем, 27 мая, без дождей не обойдется, местами может дойти до шквалов. При этом температура воздуха будет держаться на уровне +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, днем в Украине кроме большинства западных областей ожидаются умеренные кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

В большинстве областей ветер будет умеренным, северных направлений, 5-10 м/с.

Что касается температуры воздуха, то днем на большинстве территорий будет 21-26°. В западных областях холоднее – 17-22°, а в Карпатах и вовсе – 10-15°.

Дожди и шквалы, но есть и приятная новость. Синоптики дали прогноз на сегодня

Как сообщалось, средняя месячная температура в Украине в июне 2023 года прогнозируется в пределах от 18 до 23 градусов тепла, в горах 15-19 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Как отмечают синоптики, в противовес довольно прохладной весне, июнь должен догнать потерянное. О том, какие прогнозы дают синоптики на лето 2023 года в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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