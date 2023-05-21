Є натяк на спекотне літо: яких погодних аномалій варто чекати у 2023 році

Погода в Україні навесні, попри перспективні прогнози, була прохолодною і дощовою. Проте літо, швидше за все, ситуацію виправить і, за попередніми прогнозами, синоптиків та метеорологів, на нас чекає спекотний період.

Яка погода буде в Україні влітку – читайте у матеріалі нижче.

Натяк на спекотне літо

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що червень в Україні буде без особливих аномалій. А ось показники температури в липні та серпні можуть бути значно вищими за норму.

"Вже зараз можемо говорити, що липні-серпні, середня добова температура яких становить 25,5 градуса, цього року досягне в середньому 27 градусів. Це натяк на спекотне літо", - розповіла вона в ефірі "Сніданок 1+1".

Погода поб'є рекорди

А ось народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що цього року літо поб'є температурні рекорди.

"Літо істотно відрізнятиметься з приводу того, що весна була досить холодною, така затяжна. А літо відповідатиме своїм температурам, як у нас зазвичай і навіть битимуться деякі рекорди. І понад 30 градусів", - додав синоптик і попередив, що сонця та дощу буде в середньому 50 на 50.

Для врожаю погода буде гарною

Агрометеоролог Тетяна Адаменко повідомила, що літо 2023 буде сприятливим для врожаю. У регіонах очікується достатньо вологи та прогрівання ґрунту для того, щоб отримати нормальний початковий розвиток для вирощування культур. Вона рекомендує цього року зайнятися городами – зростатиме добре все.

Погода встановиться у другій половині червня

За словами метеоролога Вазіри Мартазінової, "добре літо" прийде в Україну вже у другій половині червня. У перший місяць літа очікуються найсильніші грози та дощі, а до 10 червня буде досить прохолодно.

"Температура вдень зовсім не літня може бути. Близько 15-17 градусів, не вище 20 може бути. Ось такий період холодний може бути. З другої половини червня - це вже буде починатися хороше літо. Там температура вирівняється і піде на літні показники", – зазначила експерт.