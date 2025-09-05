Дожди и прохладные ночи: где на выходных возможны осадки с грозой
Выходные в Украине 6-7 сентября обещают быть по-летнему теплыми и солнечными днем, однако ночью ожидается прохлада. В некоторых регионах, в частности на западе страны, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По прогнозу Диденко, ближайшие суббота и воскресенье будут в Украине преимущественно солнечными и теплыми. Максимальная температура днем ожидается на уровне +24...+29 градусов.
В западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами из-за близости атмосферного фронта, что может снизить температуру на 2-4 градуса.
Ночью же, как отметила синоптик, следует готовиться к прохладе: воздух прогреется лишь до +12...+16 градусов, на юге и западе до +18 градусов, поэтому стоит позаботиться о легком одеяле или пледе.
Погода в Киеве
В Киеве и окрестностях ожидается сухая и солнечная погода, днем +25...+26 градусов.
Как отметила синоптик, выходные будут комфортными для работы на огороде, прогулок в парке или лесу.
По предварительным прогнозам, следующие выходные 13-14 сентября также будут комфортными, а заметное похолодание ожидается ориентировочно с 16-17 сентября.
Напомним, во Львове зафиксировали температурный рекорд. Речь идет о том, что минимальная температура воздуха в городе составляла всего лишь +4,3°C.
Ранее в Черновицкой области зафиксировали первые заморозки. Так, в горном селе Верхние Яловичоры (или Верхний Яловец) температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.
Тем временем синоптики уже подвели итоги не слишком жаркого лета в Киеве и зафиксировали лишь 5 температурных рекордов.