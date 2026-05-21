Дощі та грози по всій Україні, крім одного регіону: кого омине негода сьогодні

07:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Кому не знадобляться парасольки?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 21 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 21 травня, в Україні знову очікується нестійка погода з дощами та грозами. У частині областей прогнозують зливи, град і шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Дощі та грози в більшості регіонів

Вночі атмосферний фронт приніс опади у західні, південні, Вінницьку, Житомирську та Київську області.

Вдень дощі поширяться на більшість території країни, окрім північного сходу. Очікуються:

  • короткочасні дощі з грозами;
  • місцями значні опади у південних та центральних областях;
  • град і шквали до 15-20 м/с у південно-західних регіонах.

Температура повітря

Попри нестійкість, в Україні зберігається тепла погода:

  • вночі +12…+17 градусів, у західних областях +8…+13 градусів;
  • вдень +23…+28 градусів;
  • на сході місцями до +31 градуса;
  • на заході прохолодніше - +18…+23 градуси.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: карта погоди в Україні на 21 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують короткочасні дощі та грози, температура повітря вдень підніметься до +26 градусів.

