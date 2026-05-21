Дожди и грозы по всей Украине, кроме одного региона: кого обойдет непогода сегодня

07:00 21.05.2026 Чт
2 мин
Кому не понадобятся зонтики?
aimg Ирина Глухова

Сегодня, 21 мая, в Украине снова ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. В части областей прогнозируют ливни, град и шквальный ветер.

Дожди и грозы в большинстве регионов

Ночью атмосферный фронт принес осадки в западные, южные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.

Днем дожди распространятся на большинство территории страны, кроме северо-востока. Ожидаются:

  • кратковременные дожди с грозами;
  • местами значительные осадки в южных и центральных областях;
  • град и шквалы до 15-20 м/с в юго-западных регионах.

Температура воздуха

Несмотря на неустойчивость, в Украине сохраняется теплая погода:

  • ночью +12...+17 градусов, в западных областях +8...+13 градусов;
  • днем +23...+28 градусов;
  • на востоке местами до +31 градуса;
  • на западе прохладнее - +18...+23 градуса.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: карта погоды в Украине на 21 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура воздуха днем поднимется до +26 градусов.

Напомним, ранее метеорологи предупредили, что в конце недели температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться.

Кроме того, синоптик рассказала, какой погоды ждать на День вышиванки в Украине.

Также РБК-Украина подготовило детальный прогноз погоды до конца этой недели с картами.

