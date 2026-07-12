Дощі та грози не відступають? Чого чекати від погоди в Україні сьогодні
У деяких регіонах України сьогодні, 12 липня, очікуються дощі та грози. Повітря прогріє до +28 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни 23-28°.
Фото: якою буде погода в Україні 12 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.
Також синоптик розповіла, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.