Дощі та грози не відступають? Чого чекати від погоди в Україні сьогодні

У деяких регіонах України сьогодні, 12 липня, очікуються дощі та грози. Повітря прогріє до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Фото: якою буде погода в Україні 12 липня (інфографіка РБК-Україна)

Температура вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни 23-28°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Також синоптик розповіла, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.