ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Дощі та грози не відступають? Чого чекати від погоди в Україні сьогодні

07:00 12.07.2026 Нд
1 хв
Чи очікувати негоду да якою буде температура?
aimg Тетяна Степанова
Дощі та грози не відступають? Чого чекати від погоди в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 12 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

У деяких регіонах України сьогодні, 12 липня, очікуються дощі та грози. Повітря прогріє до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні сьогодні очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни 23-28°.

Дощі та грози не відступають? Чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 12 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 20-25°, у Києві 22-24°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Також синоптик розповіла, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі, - NYT
Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі, - NYT
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі