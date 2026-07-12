Дожди и грозы не отступают? Чего ждать от погоды в Украине сегодня

В некоторых регионах Украины сегодня, 12 июля, ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреет до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 22-24 °.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области сегодня прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Фото: какой будет погода в Украине 12 июля (инфографика РБК-Украина)

Температура днем 20-25°; на юге и юго-востоке страны 23-28°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Также синоптик рассказала, какой погоды ждать выходных и когда потеплеет.