Дощі та грози вдарять по Україні: де оголошено штормове попередження на завтра

Рівні небезпечності погодних умов

В Україні існує три рівні небезпечності погодних умов, які визначає Укргідрометцентр. Вони позначаються кольорами та показують, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт і господарську діяльність.

Перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Наслідки можуть бути незначними - окремі порушення в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

До таких явищ відносяться сильний вітер до 20 м/с, грози, зливи, ожеледиця, сильна спека або мороз. Рекомендація для населення - бути уважними та уникати ризикованих дій.

Другий рівень, помаранчевий, сигналізує про небезпечні погодні умови. Наслідки можуть бути серйознішими - суттєві порушення у транспорті, знеструмлення, пошкодження дахів, дерев, ліній електропередач.

Прикладами є шквали 25-30 м/с, сильні зливи, град або тривала спека понад 35 градусів. Рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці і не паркувати авто під деревами.

Третій рівень небезпечності, червоний, означає надзвичайно небезпечну погоду. Наслідки можуть бути катастрофічними - масштабні руйнування, загроза життю та здоров’ю людей, перебої у транспорті, електропостачанні та зв’язку.

Прикладами є урагани, тривалі зливи, великі повені, аномальні морози або спека. Населенню радять не залишати укриттів і діяти за інструкціями ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно синоптики попереджали мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища.

Тим часом сильна злива призвела до масштабних потопів в Одесі у вівторок, 30 вересня. У місті було оголошено червоний рівень небезпеки.