Дожди и грозы ударят по Украине: где объявлено штормовое предупреждение на завтра

Уровни опасности погодных условий

В Украине существует три уровня опасности погодных условий, которые определяет Укргидрометцентр. Они обозначаются цветами и показывают, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность.

Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Последствия могут быть незначительными - отдельные нарушения в движении транспорта, работы энергетических или коммунальных служб.

К таким явлениям относятся сильный ветер до 20 м/с, грозы, ливни, гололедица, сильная жара или мороз. Рекомендация для населения - быть внимательными и избегать рискованных действий.

Второй уровень, оранжевый, сигнализирует об опасных погодных условиях. Последствия могут быть серьезными - существенные нарушения в транспорте, обесточивание, повреждение крыш, деревьев, линий электропередач.

Примерами являются шквалы 25-30 м/с, сильные ливни, град или длительная жара более 35 градусов. Рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице и не парковать авто под деревьями.

Третий уровень опасности, красный, означает чрезвычайно опасную погоду. Последствия могут быть катастрофическими - масштабные разрушения, угроза жизни и здоровью людей, перебои в транспорте, электроснабжении и связи.

Примерами являются ураганы, длительные ливни, большие наводнения, аномальные морозы или жара. Населению советуют не покидать укрытий и действовать по инструкциям ГСЧС.

Напомним, недавно синоптики предупреждали жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях.

Тем временем сильный ливень привел к масштабным потопам в Одессе во вторник, 30 сентября. В городе был объявлен красный уровень опасности.