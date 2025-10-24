ua en ru
Дожди и грозы ударят по Украине: где объявлено штормовое предупреждение на завтра

Пятница 24 октября 2025 16:03
UA EN RU
Дожди и грозы ударят по Украине: где объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в ряде областей объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине 25 октября ожидается ухудшение погодных условий - дожди, грозы и сильный ветер. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 25 октября ночью значительные дожди пройдут в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях возможны грозы.

Ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с - в частности ночью на Левобережье и днем в Карпатах.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, в западных регионах +2...+7 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +13 градусов, на юге страны - до +17 градусов.

В Карпатах ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура будет колебаться от 0 градусов ночью до +7 градусов днем.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях и призывают граждан быть осторожными во время пребывания на улице из-за усиления ветра и осадков.

Уровни опасности погодных условий

В Украине существует три уровня опасности погодных условий, которые определяет Укргидрометцентр. Они обозначаются цветами и показывают, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность.

Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Последствия могут быть незначительными - отдельные нарушения в движении транспорта, работы энергетических или коммунальных служб.

К таким явлениям относятся сильный ветер до 20 м/с, грозы, ливни, гололедица, сильная жара или мороз. Рекомендация для населения - быть внимательными и избегать рискованных действий.

Второй уровень, оранжевый, сигнализирует об опасных погодных условиях. Последствия могут быть серьезными - существенные нарушения в транспорте, обесточивание, повреждение крыш, деревьев, линий электропередач.

Примерами являются шквалы 25-30 м/с, сильные ливни, град или длительная жара более 35 градусов. Рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице и не парковать авто под деревьями.

Третий уровень опасности, красный, означает чрезвычайно опасную погоду. Последствия могут быть катастрофическими - масштабные разрушения, угроза жизни и здоровью людей, перебои в транспорте, электроснабжении и связи.

Примерами являются ураганы, длительные ливни, большие наводнения, аномальные морозы или жара. Населению советуют не покидать укрытий и действовать по инструкциям ГСЧС.

Напомним, недавно синоптики предупреждали жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях.

Тем временем сильный ливень привел к масштабным потопам в Одессе во вторник, 30 сентября. В городе был объявлен красный уровень опасности.

