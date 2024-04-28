Дощі та грози, але не всюди. Синоптики розповіли про погоду на завтра

Погода у Карпатах

28 квітня синоптики попередили, що погода у Карпатах 28 та 29 квітня може бути небезпечною, оскільки не виключено сходження снігових лавин. При цьому станом на ранок температура повітря в горах була не вище, ніж 2° тепла.

Додамо, що погода у Карпатах досить сильно відрвзняється від інших регіонів України, особливо півдня. Досить згадати, що наприклад 17 квітня, коли в Україні вже була "плюсова" температура, Карпати засипало снігом, а температура трималась на рівні 6° морозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.