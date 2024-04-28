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У горах небезпечно. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Карпати, Неділя 28 квітня 2024 11:42
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У горах небезпечно. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах Фото: у Карпатах фіксується загроза сходження лавин (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах 28 та 29 квітня може бути небезпечною. Синоптики попереджають про можливість сходження снігових лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології.

"28-29 квітня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської області збережеться значна сніголавинна небезпека" - йдеться у повідомленні.

Як зазначають синоптики, у Карпатах відлига, мокрий сніг.

У Карпатах оголошено третій (оранжевий) рівень загрози сходження снігових лавин.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що станом на 9:00 на горі Піп Іван хмарно з проясненнями. Вітер західний зі швидкістю 4 м/с.

Температура повітря на високогір'ї Карпатах станом на ранок була +2 градуси.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, в Україні сьогодні мінлива хмарність. Дрібний дощ очікується на сході, а також у Криму, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +16 +21, а сході пригріє до +25 градусів. У Карпатах температура повітря буде коливатися від +10 до +15 градусів.

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