Дожди и грозы, но не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Погода в Карпатах

28 апреля синоптики предупредили, что погода в Карпатах 28 и 29 апреля может быть опасной, поскольку не исключено схождение снежных лавин. При этом по состоянию на утро, температура воздуха в горах была не выше 2° тепла.

Добавим, что погода в Карпатах достаточно сильно отличается от других регионов Украины, особенно юга. Достаточно вспомнить, что, например, 17 апреля, когда в Украине уже была "плюсовая" температура, Карпаты засыпало снегом, а температура держалась на уровне 6° мороза.

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